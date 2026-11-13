Prevén viernes con clima templado; máxima será de 23°C en Chihuahua capital

Este viernes, la masa de aire frío que impulsa al frente frío (posible número 5) sobre el norte, noreste y centro del país y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el norte de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de frío a fresco por la mañana, templado por la tarde, ambiente de muy frío a frío en la zona serrana, cielo de despejado a mayormente nublado.

#PronósticoDelTiempo para el noroeste y norte de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/HeveovmvOd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 13, 2026

Vientos de 10 a 20 km/h, que pueden superar los 55 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro y sur, incluye: Juárez, Ignacio Zaragoza, Madera, Gómez Farías, Bachíniva, Guerrero, Bocoyna, Carichi, Guadalupe y Calvo, Balleza, Nonoava, Guachochi, El Vergel, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Majalca, Chihuahua y Parral.

Asimismo, pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sur, sureste y noreste, incluye: Ahumada, Guadalupe, Janos, Casas Grandes, Temósachi, Matachi, Moris, Ocampo, Maguarichi, Belisario Domínguez, Sueco, Julimes, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, San Francisco de Conchos, La Cruz, Ojinaga y Manuel Benavides.

Además, pueden superar los 35 km/h en parte de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Buenaventura, Matachi, Namiquipa, Urique, Batopilas, Aquiles Serdán, Aldama, Meoqui, Delicias, Santa Bárbara, Allende, López, Coronado, Jiménez, Camargo, El Oasis y Coyame del Sotol.

Las ráfagas de los vientos fuertes pueden ocasionar tolvaneras en partes del tramo carretero de Chihuahua a La Junta, y en partes de: Juárez, Ignacio Zaragoza, Madera, Gómez Farías, Bachíniva, Guerrero, Bocoyna, Carichí, Guadalupe y Calvo, Balleza, Nonoava, Guachochi, El Vergel, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Majalca, Chihuahua y Parral.

Lluvias de moderadas a puntualmente fuertes (de 25.1 a 50 mm) en parte de la zona noreste, incluye: Ojinaga; lluvias de dispersas a moderadas con chubascos (de 5.1 a 25 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ascensión, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Madera, Buenaventura, Gómez Farías, Temósachi, Matachí, Namiquipa, Bachíniva, Moris, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Guachochi, Morelos, Sueco, Aldama, Julimes, El Oasis, Coyame del Sotol y Manuel Benavides.

Así como lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sur y sureste, incluye: Janos, Guerrero, Bocoyna, Carichí, Guadalupe y Calvo, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Majalca, Chihuahua, Aquiles Serdán, Rosales, Meoqui, Delicias, Saucillo, Valle de Zaragoza, López, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo y La Cruz; lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas suroeste y sur, incluye: El Vergel, Balleza, Satevó, Parral, Allende y Coronado.

Las lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo; así como posible caída de aguanieve durante la madrugada de sábado en las partes altas de la sierra de: Madera, Ocampo, Bocoyna, Guachochi y Balleza.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 23/11, Juárez 23/9, Janos 21/8, Madera 16/3, Temósachi 18/2, Cuauhtémoc 18/6, Ojinaga 25/12, Delicias 24/12, Camargo 24/12, Jiménez 23/12, Parral 21/10, Creel 14/0, Chínipas 28/17, Guachochi 15/1, El Vergel 14/-1.