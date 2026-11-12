Se reúnen más de 1,200 panistas para exigir una elección interna del candidato a la alcaldía de Chihuahua

•⁠ ⁠Durante el Encuentro Unidad Panista, militantes demandaron que sean las bases del partido quienes participen en la definición de la candidatura para 2027.

•⁠ ⁠Carlos Olson y Félix Martínez coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad, escuchar a la militancia y evitar imposiciones.

Chihuahua, Chih., 12 de noviembre de 2026.— Más de 1,200 militantes del Partido Acción Nacional (PAN), de acuerdo con la cifra anunciada por los organizadores, se reunieron esta tarde en el Encuentro Unidad Panista para exigir que la candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua en 2027 se defina mediante una elección interna, en la que sean los propios panistas quienes participen en la decisión.

El encuentro, celebrado en Jardines del Cedro, sobre la carretera Chihuahua–Aldama, reunió a militantes y liderazgos panistas que plantearon la necesidad de fortalecer la unidad del partido mediante el diálogo, la participación democrática y el respeto a las distintas corrientes de opinión.

Durante su intervención, el diputado local Carlos Olson destacó que la unidad no significa que todos deban pensar igual, sino que, aun con diferencias, los panistas pueden trabajar por un mismo objetivo.

Olson sostuvo que las aspiraciones personales y los liderazgos son pasajeros, mientras que el partido permanece, por lo que consideró indispensable reconocer el papel de la militancia en las decisiones fundamentales de Acción Nacional.

“La fuerza del partido está en la militancia. Y la militancia tiene que ser escuchada, porque cuando la militancia se escucha y la militancia se siente tomada en cuenta, la militancia se compromete para las luchas que vienen”, expresó.

El legislador cuestionó que se pretenda exigir compromiso a los militantes cuando no se les permite participar en las decisiones internas.

“¿Cómo la vamos a comprometer si nunca la escuchamos? La ignoramos. Si decidimos por la militancia. Si llegamos a imponer voluntades”, señaló.

Por su parte, el regidor Félix Martínez hizo un llamado a los asistentes para exigir un proceso democrático en la selección de quien habrá de representar al PAN en la contienda por la alcaldía de Chihuahua.

“Sabemos qué es exigir sin temer. Y creo que es el momento nosotros para exigir una interna dentro del Partido Acción Nacional”, manifestó.

Martínez también recordó al exfiscal César Jáuregui Moreno, a quien reconoció por su disposición al diálogo y su defensa de los ejercicios democráticos dentro del partido, lo que provocó un aplauso de los asistentes.

Señaló que Jáuregui siempre estuvo dispuesto a dialogar con las distintas expresiones panistas para construir acuerdos, pero sin aceptar que las decisiones fueran producto de imposiciones.

“Siempre César estuvo en el bien de dialogar con todos para poder llegar a un gran acuerdo. Pero nunca, nunca dijo que tenía que ser una imposición”, expresó.

El regidor destacó la asistencia al encuentro y afirmó que la exigencia de democracia interna es compartida por numerosos militantes.

“Aquí no somos uno, ni somos cinco, ni somos diez. Que le cuenten bien. Somos más de 1,200 panistas ahorita exigiendo una democracia”, declaró.

Como parte de la dinámica del encuentro, se abrió el micrófono para que los propios militantes expresaran sus inquietudes, preocupaciones y propuestas sobre el futuro de Acción Nacional.

El Encuentro Unidad Panista se desarrolló bajo el planteamiento de que la unidad partidista debe construirse a partir del respeto a las diferencias, el diálogo entre sus integrantes y la participación de la militancia en las decisiones relacionadas con el proceso electoral de 2027.