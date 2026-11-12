Se reúnen más de 1,200 panistas para exigir una elección interna del candidato a la alcaldía de Chihuahua

•⁠ ⁠Durante el Encuentro Unidad Panista, militantes demandaron que sean las bases del partido quienes participen en la definición de la candidatura para 2027.

•⁠ ⁠Carlos Olson y Félix Martínez coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad, escuchar a la militancia y evitar imposiciones.

Chihuahua, Chih., 12 de noviembre de 2026.— Más de 1,200 militantes del Partido Acción Nacional (PAN), de acuerdo con la cifra anunciada por los organizadores, se reunieron esta tarde en el Encuentro Unidad Panista para exigir que la candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua en 2027 se defina mediante una elección interna, en la que sean los propios panistas quienes participen en la decisión.