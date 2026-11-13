Provocan choque fuga, persecución y aparatoso accidente; tres mujeres resultan lesionadas

Un aparatoso accidente vial, que inició con un choque fuga, dejó como saldo tres mujeres lesionadas y daños materiales de consideración, luego de que las tripulantes de un Honda Civic protagonizaran varios percances y terminaran derribando dos árboles y un poste de alumbrado público.

Los hechos comenzaron sobre el camino a Rancho Enmedio, donde las mujeres que viajaban a bordo del Honda Civic impactaron contra un Chevrolet Chevy, el cual salió proyectado y chocó contra un Volkswagen Pointer. Tras el primer accidente, las tripulantes del Honda se dieron a la fuga por la avenida Juan Pablo II, por lo que el conductor del Pointer decidió perseguirlas hasta darles alcance en el cruce de Quinta Real y Juan Pablo II.

Fue en ese punto donde las mujeres perdieron el control del Honda Civic y terminaron impactándose contra dos árboles y un poste de luminaria, el cual derribaron parcialmente, quedando el vehículo encampanado sobre la base de la estructura. Dos ambulancias de URGE acudieron al lugar para brindar atención a las tres mujeres, quienes posteriormente fueron trasladadas a un hospital.

Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del reporte y trascendió que las tripulantes presuntamente viajaban en estado de ebriedad.