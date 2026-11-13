Representa Julio César Salas a la Policía Municipal de Chihuahua en el Seminario de CALEA

General Escobedo, Nuevo León, a 12 de noviembre de 2026.- Con motivo de sus 20 años de acreditación internacional, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Chihuahua Capital fue invitada al Seminario de CALEA, donde el comisario Julio César Salas González representó a la corporación.

Con sede en el municipio de General Escobedo, Nuevo León, el seminario reunió a agencias de seguridad pública para fortalecer sus capacidades institucionales mediante la capacitación y el intercambio de buenas prácticas internacionales.

La acreditación de CALEA ayuda a la Policía Municipal de Chihuahua a revisar y actualizar sus procedimientos, identificar áreas de mejora y fortalecer la capacitación de su personal. Para la ciudadanía, este trabajo se traduce en una atención más consistente, con protocolos claros para responder a reportes y solicitudes de auxilio.

Fundada en 1979, CALEA es una organización internacional sin fines de lucro que promueve estándares de excelencia en las instituciones de seguridad pública mediante un proceso de acreditación.