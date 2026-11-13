Informa Secretaria de Salud cierre temporal del centro de salud Guadalupe por trabajo de mantenimiento

-La atención médica continuará disponible en cinco unidades de salud cercanas, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios a la población

La Secretaría de Salud del Estado, a través del Distrito de Salud 2 Juárez, informa que el Centro de Salud Guadalupe permanecerá cerrado temporalmente debido a trabajos de mantenimiento en sus instalaciones, como parte de las acciones orientadas a conservar espacios adecuados y seguros para la prestación de servicios médicos.

Estas labores tienen como finalidad mejorar las condiciones de infraestructura del inmueble, así como garantizar que tanto pacientes como personal de salud

cuenten con instalaciones apropiadas para el desarrollo de las actividades

médicas.

La dependencia señaló que, durante este periodo, se mantendrá como prioridad la

continuidad de la atención médica, por lo que se han establecido alternativas para

que las personas usuarias puedan acudir a otras unidades de salud y recibir los

servicios que requieran.

En este sentido, se invita a la población que habitualmente acude al Centro de

Salud Guadalupe a solicitar atención en las siguientes unidades:

•⁠ ⁠Centro de Salud Porvenir.

•⁠ ⁠Centro de Salud Praxedis.

•⁠ ⁠Centro de Salud San Agustín.

•⁠ ⁠Centro de Salud San Isidro.

•⁠ ⁠Centro de Atención Avanzada Primaria a la Salud (CAAPS) Águilas de

Zaragoza.

Estas unidades representan alternativas de atención para la población durante el

cierre temporal, con servicios de consulta externa y atención de urgencias, de

acuerdo con la capacidad resolutiva de cada establecimiento.

El horario de atención informado para las unidades disponibles es de lunes a

viernes, de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Finalmente, la dependencia agradece la comprensión de la ciudadanía ante las

molestias que estas labores pudieran ocasionar y refrenda su compromiso de

mantener la prestación de los servicios médicos, así como de fortalecer las condiciones de infraestructura chihuahuense.