Cristiano Ronaldo Jr. debutó con la Selección Sub 17 de Portugal

Cristiano Ronaldo Júnior, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, debutó con la Selección Sub 17 de Portugal en la victoria por 4-0 sobre Andorra de este jueves, en un partido de clasificación para la Eurocopa.

El delantero de la cantera del Al Nassr ingresó a los 73 minutos, cuando los locales ya ganaban 4-0 gracias a un doblete de Diego Farinha, del Sporting, un penal de Kauã Miranda, del Santos, y un gol de Rafael Cabral, del Braga.

Su debut con la Sub 17 se produce apenas una semana después de que su padre anunciara su retirada del fútbol internacional tras 23 años representando a Portugal al más alto nivel y marcando un récord de 146 goles en 234 partidos.

Ronaldo Jr. volverá a con la Selección el sábado, contra Bulgaria, antes de enfrentar a Serbia el 17 de noviembre. Ambos partidos de clasificación se disputarán en Lisboa, como el de este jueves.