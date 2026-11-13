Destaca Santiago de la Peña cercanía y convivencia con ciudadanos en redes sociales

Chihuahua, Chih. — El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, compartió a través de sus redes sociales un mensaje en el que destacó la convivencia y el contacto directo con ciudadanos y amistades durante sus actividades de este día.

En su publicación, el funcionario estatal resaltó el ánimo positivo y el intercambio cordial sostenido con la población.

“Qué gusto saludar hoy a amigas y amigos. Nada como compartir una sonrisa y sentir la buena energía de toda la gente”, expresó.

El mensaje fue acompañado de fotografías del encuentro, en el marco de su agenda pública y de cercanía social en la entidad.