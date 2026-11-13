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Punch, el mono viral que fue rechazado por su madre, sorprende ahora cuidando de otra cría

Punch, el macaco del zoológico de Ichikawa (Japón) que conquistó al mundo por su apego a un orangután de peluche tras ser abandonado por su madre, es hoy un atento ‘hermano mayor’ para las nuevas crías.

Con un año cumplido en julio, el primate fue captado en videos recientes abrazando, acicalando y jugando con los más pequeños del recinto e interactuando con todos.

Meses después de quedar desamparado y estar aislado, ahora brinda compañía, protección y cariño a los bebés de su manada.

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