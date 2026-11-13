Punch, el mono viral que fue rechazado por su madre, sorprende ahora cuidando de otra cría

Punch, el macaco del zoológico de Ichikawa (Japón) que conquistó al mundo por su apego a un orangután de peluche tras ser abandonado por su madre, es hoy un atento ‘hermano mayor’ para las nuevas crías.
飼育員撮影、本日のパンチです。
パンチや他の個体の様子は日々変化します。
観察したり交流しながらケアをしたり、
季節や天候にあわせた給餌の調整も。
こうした飼育員の対応があるからこそ、
パンチは元気に暮らしていると思います。
そんな飼育員たちにも応援をお願いします。#市川市動植物園 pic.twitter.com/5KMyw50Jpn
— 市川市動植物園（公式） (@ichikawa_zoo) November 8, 2026
Con un año cumplido en julio, el primate fue captado en videos recientes abrazando, acicalando y jugando con los más pequeños del recinto e interactuando con todos.
Meses después de quedar desamparado y estar aislado, ahora brinda compañía, protección y cariño a los bebés de su manada.