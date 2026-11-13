Yordan Álvarez y Pete Crow-Armstrong ganan el MVP 2026 de Grandes Ligas 

Yordan Álvarez y Pete Crow-Armstrong, elegidos por unanimidad como los MVP de las ligas Americana y Nacional, respectivamente.

Nueva York. El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, fue reconocido este jueves de forma unánime como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana, su primer galardón de este nivel en las Grandes Ligas.

Álvarez, de 29 años, es el cuarto pelotero cubano en ser designado MVP y el primer latinoamericano desde que en 2023 fuera elegido el venezolano Ronald Acuña Jr.

El cañonero de los Astros, líder de bateo de las Mayores (.316), arrasó con los 30 votos de primer lugar en la votación de la Asociación de Escritores de Beisbol de Norteamérica, para un total de 420 puntos.

El dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, recibió 27 de los 30 votos al segundo lugar y concluyó con 267 puntos mientras el estadunidense Bobby Witt Jr (Reales de Kansas City) fue tercero con 188.

“Estoy super emocionado por este premio, he trabajado mucho para llegar a este punto”, declaró Álvarez a MLB Network en una entrevista desde su residencia.

“La última semana estuve muy inquieto sabiendo que podía celebrar esto con mi familia”, reconoció Álvarez, que sigue los pasos de otros tres ganadores nacidos en Cuba: José Abreu (2020), José Canseco (1988) y Zoilo Versalles (1965).

Álvarez es también el tercer jugador en la historia de los Astros en lograr el galardón, uniéndose al estadounidense Jeff Bagwell (1994) y al venezolano José Altuve (2017).

En la Liga Nacional, el estadunidense Pete Crow-Armstrong ganó el premio al Jugador Más Valioso por unanimidad, después de que el jardinero central brillara con los Cachorros de Chicago.

Crow-Armstrong alcanzó sus mejores marcas personales al batear .280 con 45 jonrones, 107 carreras impulsadas y 41 bases robadas en 162 juegos. Empató con Kyle Schwarber en el liderato de jonrones de las Grandes Ligas y lideró la Liga Nacional en carreras anotadas (119), porcentaje de slugging (.570) y OPS (.942).

Recibió los 30 votos para el primer lugar en la votación, mientras el japonés Shohei Ohtani, cuatro veces Jugador Más Valioso de los Dodgers de Los Ángeles, terminó segundo, y el segunda base de los Cerveceros de Milwaukee, Brice Turang, quedó tercero.