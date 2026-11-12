Refuerza Chihuahua colaboración interinstitucional; René Chavira participa en Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal

El alcalde de Chihuahua, René Chavira, participó en la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2026 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, junto a otros presidentes municipales del país, reunión que buscó fortalecer la seguridad en México y reforzar la colaboración para brindar más tranquilidad a las familias de Chihuahua.

El objetivo de esta reunión fue mejorar la colaboración con los municipios ya que son quienes tiene un primer contacto con la ciudadanía, además de los primeros respondientes en emergencias y denuncias.

Como parte de este encuentro, René Chavira sostuvo una reunión con otros alcaldes para compartir políticas públicas y estrategias de seguridad, intercambio que ayudará a mejorar el trabajo que se realiza desde las policías municipales.

Hay que resaltar que, en la ciudad de Chihuahua permanece colaboración interinstitucional permanente en materia de seguridad lo cual se ha reflejado en la disminución de índices delictivos y percepción de seguridad ciudadana, trabajo siempre conjunto con Gobierno del Estado, Federal, fuerzas armadas, etcétera.

Dicha reunión tuvo lugar en la alcaldía de Álvaro Obregón, Ciudad de México, y contó con la participación de presidentes municipales de los estados del país evento que tuvo en sede en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.