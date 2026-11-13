Gobierno de Chile anuncia acuerdo con transportistas para detener paro por alza del diésel

Esta vista aérea muestra una fila de camiones durante una huelga y bloqueo de la Carretera Panamericana (Ruta 5 Sur) en protesta por el aumento de los precios del combustible y las políticas gubernamentales, en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile, el 12 de noviembre de 2026.

Santiago. El gobierno de Chile anunció este jueves un acuerdo con dirigentes de los principales gremios de transportistas para poner fin al paro que inició el pasado martes en protesta por el alza de los precios del diésel.

De acuerdo con los pequeños y medianos transportistas esta alza, impulsada por la guerra en Irán desde febrero, amenaza la viabilidad de sus negocios.

Tras dos días de negociaciones con los representantes del sector, el ejecutivo comunicó medidas para acabar con la movilización que había provocado bloqueos parciales de carreteras en todo el país.

“Chile necesita la normalidad para seguir creciendo, para seguir desarrollándose”, declaró el ministro del Interior, Claudio Alvarado, tras las conversaciones. “Y las personas que hoy día aquí me acompañan han sido parte de la construcción de esta solución para que nuestro país siga avanzando”.

El gobierno aceptó revertir una última subida del precio de los carburantes ocurrida este jueves, además de reducir en 100 pesos chilenos (0.10 dólares) por litro el diésel, precisó Alvarado.

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Este carburante, el más utilizado por los transportistas, no podrá tener más alzas hasta el 31 de marzo de 2027, añadió.

Cientos de camioneros, conductores de autobuses y taxistas se sumaron a la protesta para obligar al gobierno a ofrecer soluciones. Después de conversaciones infructuosas el miércoles, los manifestantes mantuvieron la presión hasta conseguir su objetivo.

Cristián Sandoval, presidente de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, agradeció al ministro Alvarado tras unas difíciles negociaciones.