Ejecutan a dos hombres en las colonias Ampliación Universitaria y Malvinas

Dos hombres fueron asesinados a balazos durante un ataque armado registrado en la colonia Ampliación Universitaria, en el cruce de las calles Libra Esterlina y 98 y Media, al sur de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, tras ser acribillados, uno de los hombres, gravemente herido, logró salir del domicilio y huyó hasta el cruce de las calles Pascual García y 98 y Media, en la colonia Malvinas, sector contiguo, donde cayó al exterior de una vivienda y perdió la vida. La segunda víctima quedó sin vida al interior del domicilio donde ocurrió la agresión, el cual presuntamente era utilizado como picadero.

Al lugar acudieron paramédicos de URGE, quienes confirmaron que ambas víctimas ya no contaban con signos vitales. Elementos de la Policía Municipal acordonaron ampliamente las dos zonas, mientras que se desplegó un fuerte operativo de seguridad en el que participaron corporaciones de los tres niveles de gobierno, con apoyo del helicóptero Halcón. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.