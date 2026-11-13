Morena impulsa comisión de diputados que investigue el fraude electoral de 2006 para “conocer la verdad”

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, durante una conferencia en la Cámara de Diputados.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, pidió a la bancada de su partido en la Cámara de Diputados que avale el surgimiento de una comisión especial que investigue las posibles irregularidades cometidas por el ex presidente Vicente Fox para influir en las elecciones de 2006, con el objetivo de conocer la verdad de lo ocurrido, pero no por “venganza” ni como elemento de distracción de otros temas.

El grupo parlamentario del PAN, por su parte, calificó la demanda de Montiel como “una payasada y un chiste”, pero indicó que no se opondría al surgimiento de la mencionada comisión especial, siempre y cuando también se avalara la creación de otros mecanismos investigadores que ha propuesto sobre temas como el huachicol fiscal y el supuesto involucramiento de gobernadores morenistas con el crimen organizado.

Como se ha informado en este diario, Fox Quezada afirmó en entrevista con un medio digital español que “hice ganar a (Felipe) Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”, aunque en declaraciones posteriores trató de matizar sus dichos y negar que hubiera incurrido en un delito electoral.

En conferencia de prensa, luego de reunirse con el grupo parlamentario guinda en San Lázaro, Montiel subrayó que “el pueblo tiene derecho a conocer la verdad, a que no se vuelva a repetir un proceso antidemocrático”, como el que – a su juicio—desembocó en la elección de Felipe Calderón.

La dirigente morenista subrayó que si en los comicios de hace 20 años hubieran existido las reglas electorales que están vigentes hoy, promovidas por Morena, se hubiera tenido que reconocer el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y enfatizó que el propósito de su partido no es buscar revancha.

“Lo nuestro no es la venganza, lo nuestro es la verdad y fortalecer el proceso democrático”.

¿Qué esperamos de la creación de esta comisión? Que se esclarezca y que quede claro quiénes intervinieron desde el poder, pero también desde las instituciones, en ese tiempo del Instituto Federal Electoral (IFE, hoy extinto)”, insistió.

Con respecto a la posibilidad de que Fox o alguna otra persona pueda ser sancionada, recalcó: “lo que queremos es que se conozca la verdad, para la no repetición. Para nosotros lo central es lo político, no buscamos la venganza, no buscamos la judicialización de este caso, sino que el proceso democrático tenga cada vez más fortalezas”.

Cuestionada sobre si Morena busca utilizar el tema para no hablar de otros asuntos de la agenda nacional, Montiel Reyes enfatizó que la propuesta “no es un distractor, es una acción de justicia, de verdad, de democracia y lo hacemos ahora porque conocimos la declaración de Vicente Fox con mucha transparencia, con mucha claridad, de tal manera que él mismo ha puesto este debate”.

Montiel Reyes señaló, con un dejo de sarcasmo, que “que el caso (del supuesto fraude en las elecciones de 2006) no está cerrado y el que lo abrió fue Vicente Fox, cosa que le agradecemos, porque durante estos 20 años él lo ha declarado, pero especialmente ahora; él ha dicho con mucha claridad que intervino en las elecciones”.

Luego de insistir en que “el esclarecimiento de la verdad no tiene fecha de caducidad”, la dirigente nacional guinda recalcó que la posible comisión especial sobre las afirmaciones de Fox no tendría ningún costo presupuestal extra, y recordó que ella, como diputada, participó en comisiones para esclarecer hechos como los del incendio en la guardería ABC, la “guerra sucia” de la década de los 70, y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Montiel insistió en que sus declaraciones sobre el tema convierten a Fox en un “delincuente confeso” y aseguró que en Morena “no nos negamos a que haya otras investigaciones” realizadas a través de comisiones especiales, sobre temas distintos a este, pero indicó que esa es responsabilidad únicamente de la Cámara.

“Lo votaremos en los próximos días”: Monreal

Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, manifestó su apoyo a la demanda de la dirigente nacional de su partido, y afirmó que “con la existencia de pruebas supervivientes (las declaraciones de Fox), dichos y testimonios, vamos a proceder a plantearlo en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y lo votaremos por mayoría en los próximos días”.

El legislador consideró que “el hecho de que hayan surgido pruebas supervinientes da la oportunidad de abrir expedientes. Yo tengo mucha claridad en esto y siempre he pensado que la verdad ayuda a la justicia”.

En ese sentido, aseguró que su grupo parlamentario está abierto a discutir también el surgimiento de otras comisiones especiales investigadoras solicitadas por la oposición, y señaló que una decisión de este tipo puede tomarse en la Jucopo “por mayoría ponderada”, donde cada fuerza política representa al número de diputados con los que cuenta.

Sin embargo, dijo, lo anterior “no evita que conversemos y platiquemos para ver si acompañan a esta solicitud en una comisión plural amplia todos los grupos parlamentarios”.

-¿Ustedes lo sacarían?, ¿tienen los votos para ello? – se le preguntó.

-“Sí, claro, es una decisión del grupo parlamentario, pero si no acompaña a algún grupo de oposición, lo lamentamos mucho. Ojalá y si nos acompañen, para que todos conozcamos la verdad jurídica, pero si no acompaña un partido, es su voluntad y es su autonomía y nosotros no cuestionaremos una decisión de ellos”, dijo.

El PAN descalifica la propuesta

Consultado sobre la propuesta de Morena, el coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional en San Lázaro, Elías Lixa, celebró con ironía “que Morena por fin quiera hacer comisiones de investigación, porque llevamos años insistiendo en la importancia de muchas”, como las relacionadas con el huachicol fiscal, que ha provocado un quebrante de más de 600 mil millones de pesos.

“Es el PAN que ha pedido una comisión de investigación sobre los vínculos de gobernantes con el crimen organizado, particularmente (el sinaloense Rubén) Rocha Moya y otros. Entonces resulta paradójico que quieran hacer una comisión de investigación sobre hechos absolutamente investigados, pero no quieren ni siquiera abrir la solicitud de juicio político contra Rocha Moya. Es vergonzoso ya cómo actúan”, subrayó.

A decir del legislador panista, la solicitud de la dirigencia nacional de Morena busca distraer la atención del tema de las supuestas irregularidades cometidas en el Instituto Nacional Electoral (INE) por su ex consejera presidenta, Guadalupe Taddei, a quien vinculó con los guindas.

“Ya pasaron de la desesperación a dar risa y ahora pena por desvincularse de Guadalupe Taddei, porque todo México ya sabe que Taddei es Morena y han buscado distraer la atención con absolutamente cualquier cosa, con la que sea. No pueden evadir la realidad solo porque no les conviene”, aseveró.

Lixa indicó que “hoy resulta un chiste que Morena quiera hablar de 2006, pero no quiera hablar del huachicol fiscal, de la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y de los vínculos que tienen sus gobernantes con los criminales”.

Pese a ello, dijo, el blanquiazul no se opone al surgimiento de dicho grupo de investigación. “Para adelante con su comisión de investigación, pero para adelante con las comisiones de investigación que son serias y necesarias en este país”, como las de los mencionados temas que ellas han propuesto.