Yankees retirarán el número 52 de CC Sabathia

El número 52 de CC Sabathia será retirado el 26 de septiembre por los New York Yankees, quienes dedicarán una placa en honor al integrante del Salón de la Fama en Monument Park antes del juego de ese día contra los Baltimore Orioles.

Sabathia será el jugador número 24 en tener su número retirado por los Yankees, el primero desde que Paul O’Neill fue honrado con el retiro del número 21 en 2022. Antes de Sabathia, 23 números han sido retirados, y el número 8 está reservado para Yogi Berra y Bill Dickey.

“Desde el primer número que colgrué en mi locker hasta el 52 que permanecerá para siempre en Monument Park, este viaje al Salón de la Fama ha cerrado el círculo”, escribió Sabathia en X el miércoles por la noche. “Que los New York Yankees retiren mi número este año es uno de los mayores honores de mi vida. The LegaCCy continues”.

En otra publicación escribió: “¡Gracias a todos por el apoyo, significa mucho!”.

Sabathia se unirá a sus ex compañeros Derek Jeter y Andy Pettitte con placas en Monument Park, más allá de la cerca del jardín central del Yankee Stadium.

Sabathia fue seis veces All-Star y ganó el Premio Cy Young de la Liga Americana en 2007, con Cleveland, y un título de la Serie Mundial en 2009, su primera temporada con los Yankees tras firmar como agente libre.

Tuvo un récord de 251-161 con una efectividad de 3.74 y 3,093 ponches, tercero entre los lanzadores zurdos, detrás de Randy Johnson y Steve Carlton, durante 19 temporadas con Cleveland (2001 a 2008), Milwaukee (2008) y los Yankees (2009 a 2019), incluyendo un récord de 134-88 con una efectividad de 3.81 y 1,700 ponches con Nueva York.

Sabathia fue elegido integrante del Salón de la Fama del Beisbol en la primera votación de 2025.