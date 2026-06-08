Detienen a chofer de camión urbano por ejercer violencia física contra una pasajera menor de edad

Bajo supuesto cargo de violencia contra la mujer, un chofer de transporte urbano fue detenido por agentes municipales luego de atender un reporte efectuado por la madre de una adolescente a quien el conductor habría empujado luego de dirigirse a ella con palabras altisonantes.

El detenido dijo ser Enrique E. J. y según versión de la mujer, su hija abordó el camión 322 de la ruta Nombre de Dios y luego de mostrarle su credencial de estudiante para pago preferencial, el hombre se la quitó argumentando que la foto no era de ella.

Posteriormente le regresó el plástico y al hacerlo le tomó con fuerza la mano, la empujó y se dirigió a ella con palabras altisonantes, incluso, según versión de la víctima, un adulto intervino para defenderla y fue cuando ella le marcó a su madre para contarle lo sucedido.

La madre por su parte, esperó el transporte en las calles Mineral Granadeña y Mineral Palmillas para reclamar al guiador y solicitar la intervención de policías municipales, mismos que tras los señalamientos efectuaron la detención del conductor mencionado y aseguraron el camión de transporte urbano para ser puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.