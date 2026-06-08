Firma UACH convenio con UNAM; impulsarán proyecto mundial ngVLA de radioastronomía

A través del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica.

La Universidad Autónoma de Chihuahua firmó un convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA), para el desarrollo del proyecto Next Generation Very Large Array (ngVLA).

El acuerdo tiene como objetivo impulsar el desarrollo de proyectos de investigación conjunta en radioastronomía, incluyendo la identificación y análisis de sitios en Chihuahua para la posible instalación de antenas que tienen 100 veces más potencia que las actuales.

El rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, expresó que la firma de este convenio fortalece los vínculos de colaboración entre la universidad, la UNAM y el National Radio Astronomy Observatory, tres instituciones que comparten el compromiso de impulsar la ciencia, la innovación tecnológica y la formación de nuevas generaciones de profesionistas capaces de transformar nuestro entorno mediante el conocimiento.

Consideró que la firma de este convenio representa mucho más que un acuerdo institucional. Simboliza la unión de capacidades, experiencia e infraestructura para desarrollar proyectos de gran relevancia científica y tecnológica, que buscan posicionar a México en la vanguardia de la astronomía mundial.

Por parte de la UNAM, el director del IRyA, investigador y líder del proyecto ngVLA en México, Dr. Luis Zapata, celebró la firma de este convenio con la UACH, y destacó que Chihuahua juega un papel importante como posible sede de infraestructura científica de alto impacto como parte de este proyecto, que representa el futuro de la radioastronomía a nivel mundial.

En su mensaje, el director de la Facultad de Ingeniería de la UACH, Mtro. Fabián Vinicio Hernández Martínez, aseguró que esta colaboración es de gran relevancia para los estudiantes, quienes tendrán la oportunidad de acercarse a proyectos científicos de talla internacional, interactuar con especialistas altamente reconocidos y participar en experiencias académicas que fortalecerán su formación profesional y ampliarán sus horizontes más allá de las fronteras del estado y el país.

Así mismo, el director de Investigación y Posgrado de la UACH, Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo, indicó que estas acciones fortalecen las capacidades de investigación de la UACH en áreas como astrofísica, ingeniería y análisis de datos, posicionándola como un actor estratégico dentro de un proyecto científico internacional.

Durante la firma se contó con la presencia de investigadores de la UNAM, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en México, así como con el Dr. Chris Carilli, pinionero del proyecto, en representación del National Radio Astronomy Observatory.