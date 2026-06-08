Identifica FGE restos óseos encontrados en la carretera Parral–Guadalupe y Calvo

Como resultado de los trabajos permanentes de búsqueda, investigación e identificación humana, la Fiscalía de Distrito Zona Sur informa que este lunes 08 de junio concluyeron los protocolos científicos para la identificación de los restos óseos localizados los días 14 y 31 de marzo del presente año, en la carretera Parral–Guadalupe y Calvo.

Los estudios especializados en medicina, odontología, antropología y genética forense permitieron establecer de manera fehaciente que los restos corresponden a las personas que respondían a los nombres de Jesús Jerónimo S.T . y Jaime Leónides C. S., cuya desaparición fue reportada el 23 de agosto de 2025, en la ciudad de Parral.

Desde que se recibió el reporte de ausencia, se activaron los mecanismos de búsqueda e investigación en coordinación con la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada.

Como parte de las acciones interinstitucionales se realizaron operativos de rastreo, difusión de pesquisas, ofrecimiento de recompensas y diversas diligencias ministeriales.

Asimismo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), brindó acompañamiento y atención integral a las familias durante todo el proceso, permitiendo avanzar en el esclarecimiento de los hechos y concluir satisfactoriamente la identificación humana, otorgando certeza jurídica y científica a sus familiares.

Una vez concluidos los protocolos correspondientes, personal especializado realizó la notificación oficial y la entrega digna de los restos a sus seres queridos, brindando el acompañamiento institucional y psicológico necesario.

Derivado de las investigaciones, en marzo del presente año se cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de Karen Ivette E. P. y Daniel Antonio V. G., alias “El Burger”, por su probable responsabilidad en la desaparición de ambas víctimas. Posteriormente fueron vinculados a proceso penal y permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Con la identificación de los restos, la situación jurídica de los imputados podría agravarse al configurarse nuevos delitos. En tanto, el proceso penal y las investigaciones continúan para establecer plenamente las circunstancias de la desaparición y fallecimiento de los dos jóvenes, así como la posible participación de otras personas.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con la búsqueda de personas y la atención a víctimas, fortaleciendo las acciones que permitan combatir la impunidad, garantizar el acceso a la justicia y brindar respuestas a las familias que enfrentan la desaparición de un ser querido.