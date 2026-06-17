WNBA anuncia temporada de 50 partidos por equipo, la más larga de su historia

Nueva York. La WNBA ampliará su calendario a 50 partidos por equipo la próxima temporada, la mayor cantidad en los 30 años de historia de la liga.

El nuevo convenio colectivo permite a la liga disputar hasta 50 partidos durante las próximas dos temporadas. En 2029 y durante el resto de la vigencia del convenio, se podrán jugar hasta 52 partidos de temporada regular.

“La demanda de la WNBA nunca ha sido mayor, y la ampliación a una temporada regular de 50 partidos refleja el extraordinario impulso que estamos viendo en toda la liga”, dijo la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, en un comunicado.

“Esta decisión refleja nuestro compromiso con el crecimiento del deporte y la creación de más oportunidades para que los aficionados vean a las mejores jugadoras del mundo y experimenten el extraordinario talento y la competitividad que definen a la WNBA.”

La liga disputará nuevamente 44 partidos esta temporada. En las próximas temporadas, la WNBA incorporará tres nuevos equipos mediante la expansión. Cleveland se unirá en 2028, Detroit en 2029 y Filadelfia en 2030. Connecticut se mudará a Houston el próximo año.

Cuando la liga comenzó en 1997, los equipos solo jugaban 28 partidos. Esa cifra ha aumentado en las últimas tres décadas, con la excepción de 2020 y 2021 debido a la pandemia de Covid-19.

Engelbert ha declarado que le encantaría jugar partidos en el extranjero a partir de la próxima temporada. La liga amplió su presencia en Canadá este año con la incorporación de Toronto Tempo, la primera franquicia de la WNBA fuera de Estados Unidos.

La WNBA ha sumado nuevos socios de televisión y streaming en los últimos años, entre ellos ION, USA Sports, NBC y Amazon, que se suman a ESPN y CBS.