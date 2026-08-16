Cuentan Bomberos de Chihuahua con preparación para atender incidentes con materiales peligrosos

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de agosto de 2026.-*_ Con el objetivo de fortalecer la atención a emergencias de mayor riesgo, integrantes del Escuadrón de Rescate del H. Cuerpo de Bomberos cuentan con capacitación especializada para intervenir en incidentes relacionados con materiales peligrosos, como fugas, derrames o presencia de gases, ácidos y químicos.

El bombero primero Luis Alfredo Pérez Acosta explicó que, ante este tipo de situaciones, el personal debe identificar primero la sustancia involucrada para determinar las medidas de seguridad, el procedimiento de atención y el equipo de protección personal necesario, que puede ir desde trajes básicos hasta equipos encapsulados.

Cuando la emergencia lo requiere, el Escuadrón trabaja de manera coordinada con elementos operativos de la Policía Municipal, quienes apoyan en labores de evacuación, acordonamiento y resguardo de la zona para evitar riesgos a la población.

Además de esta capacitación, el Escuadrón de Rescate atiende servicios como rescate acuático, vehicular, en espacios confinados, incendios, inundaciones, rescate de mascotas y captura de animales silvestres.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, fortalece la preparación de sus cuerpos de emergencia para responder de manera oportuna y profesional ante distintas contingencias.