Cristiano Ronaldo se retiraría a final de temporada: ‘Este probablemente sea mi último año en el futbol’

Cristiano Ronaldo podría retirarse a final de la temporada que está por comenzar.

El delantero portugués aseguró que ahora sí ve inminente el retiro tras 25 años de carrera, momento que le llegará luego de disputar su sexta Copa del Mundo y contraer matrimonio con su esposa Georgina Rodríguez.

Cristiano comenzará una nueva temporada con Al Nassr en pocas semanas, y tiene claro que estos podrían ser sus últimos partidos como profesional en el futbol.

¿QUÉ DIJO CRISTIANO RONALDO SOBRE SU RETIRO?

En entrevista con Vogue, Cristiano Ronaldo aseguró que la temporada 2026-27 podría marcar su fin como futbolista profesional, tras una carrera de 25 años.

“Este probablemente sea mi último año en el futbol, ​​y quiero dejar un legado espectacular. Tengo mi futuro planeado.

¡CRISTIANO NO REVELÓ SI SEGUIRÁ LIGADO AL FUTBOL!

‘CR7’ viene de semanas importantes a nivel profesional y personal, pues tras disputar el Mundial 2026 con Portugal, el delantero se tomó un periodo vacacional importante, en el que aprovechó para casarse con su ahora esposa Georgina.

Pese a ello, Ronaldo explicó que tiene claro lo que hará una vez que le ponga fin a su carrera profesional, pero sorprendentemente no mencionó nada ligado al futbol.

“Tengo tantas cosas que me mantienen ocupado que me cuesta elegir solo una. Porque el futbol puede dejar un gran vacío, así que hay que llenar el tiempo de diversas maneras, no solo de una”, dijo Cristiano Ronaldo a Vogue.

“Y también divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que me he ganado, de lo que nos hemos ganado. Porque, al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio”, explicó.

Con información de FoxSports