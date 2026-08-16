Lleva NutriChihuahua más de 160 platillos a familias de Ávalos

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, a través de la estrategia NutriChihuahua, llevó el comedor móvil a la colonia Ávalos, al sur de la capital, donde se distribuyeron más de 160 platillos a habitantes del sector, principalmente personas adultas mayores o con discapacidad.

Jesús Carrillo, titular de la dependencia, destacó que este servicio permite acercar apoyos alimentarios a colonias y localidades donde existe mayor necesidad, con atención directa a sus habitantes.

Explicó que estas acciones buscan ampliar la cobertura de los apoyos alimentarios y atender a sectores que requieren acompañamiento para mejorar sus condiciones de vida.

La unidad puede trasladarse a distintos puntos de la ciudad y municipios, además de contar con un elevador que facilita el acceso a personas usuarias de silla de ruedas.

La SDHyBC reafirma el compromiso de mantener estos recorridos y acercar alimentos a más sectores de la población que requieren este apoyo.