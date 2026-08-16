Coordinan SEyD y SEP acciones prioritarias para fortalecer el sistema educativo en Chihuahua

Para dar seguimiento a temas estratégicos, autoridades de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) sostuvieron una reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante el encuentro se abordó la actualización de la Estructura Ocupacional, que no ha sido modificada en 11 años, con el objetivo de reorganizar categorías y optimizar recursos.

En Educación Media Superior se analizó la problemática del Bachillerato Tecnológico en el área de la salud, debido a que la facultad para otorgar Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) en esta materia corresponde exclusivamente a la federación.

Para ampliar la cobertura de Educación Media Superior con énfasis en Ciudad Juárez, se revisó la construcción de nuevos planteles y la reconversión de escuelas secundarias durante el turno vespertino.

En materia de Convivencia Escolar y Cultura de Paz, se presentó la actualización del Marco Local, resultado del trabajo conjunto entre autoridades, magisterio y representación sindical.

El documento contempla siete instrumentos para armonizar la normativa estatal con los lineamientos federales:

– Marco Local de Convivencia Escolar

– Protocolo Único para la Prevención, Atención y No Repetición de la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes

– Guías de atención para la implementación del Protocolo: Acoso escolar, Violencia sexual, Maltrato y Violencia digital

– Protocolo de Protección Docente

– Lineamientos para la Atención de Conflictos en el Sector Educativo

– Marco Local de Convivencia para Educación Media Superior

– Protocolo para la Atención de las Violencias en Educación Media Superior

Respecto al ciclo escolar 2026-2027, se confirmó la distribución de 4 millones 594 mil 478 Libros de Texto Gratuitos para Preescolar, Primaria, Secundaria y Telesecundaria, con un banderazo oficial de salida programado para el miércoles 19 de agosto.

También se informó el avance en la transferencia de las 10 Escuelas Formadoras de Docentes de la entidad, que atienden a 3 mil 205 estudiantes, a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior.

El encuentro fue encabezado por el titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, y el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, Eurípides Flores Pacheco, con la participación de representantes de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) y de la delegación federal de la SEP.