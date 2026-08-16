No sabían rescatar, pero entraron a los escombros: La historia de cómo nacieron Los Topos en México

El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México quedó devastada por un terremoto de magnitud 8.1. En medio de edificios colapsados, calles cubiertas de polvo y una emergencia que rebasó la capacidad de las instituciones, ciudadanos comunes comenzaron a organizarse para buscar sobrevivientes entre los escombros.

No eran rescatistas profesionales. No contaban con los equipos que hoy existen para enfrentar un desastre de esa magnitud. Pero entraron a las estructuras derrumbadas y se abrieron paso entre los restos de los edificios para intentar encontrar personas con vida.

De aquella respuesta ciudadana surgió uno de los grupos de rescate más conocidos de México: Los Topos.

El terremoto de 1985 que lo cambió todo

Aquel 19 de septiembre, el reloj marcaba las 7:19 de la mañana cuando un fuerte sismo sacudió la capital mexicana. De acuerdo con la historia relatada por la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C., el movimiento duró menos de dos minutos, pero fue suficiente para provocar gran destrucción en la ciudad.

La manera en que los ciudadanos reaccionaron a la emergencia sorprendió a todos. Mientras las autoridades intentaban responder ante el desastre, cientos de personas se sumaron voluntariamente a las labores de búsqueda y rescate.

Algunos entraron a los edificios derrumbados para localizar a familiares; otros se quedaron para ayudar a desconocidos. Con el paso de las horas, estos voluntarios empezaron a coordinarse y a trabajar juntos para rescatar a personas atrapadas.

Fue entonces cuando comenzó a utilizarse el nombre de ‘Topos’, una referencia a quienes se internaban entre los escombros y túneles improvisados para buscar sobrevivientes.

Los Topos México aprendieron en medio de la tragedia

La historia de Los Topos no comenzó con un equipo profesional de búsqueda y rescate, sino con ciudadanos que decidieron actuar ante una emergencia que había rebasado a las instituciones.

La propia organización señala que, como consecuencia del sismo, se formó un grupo de voluntarios que trabajó coordinadamente en la búsqueda y rescate de víctimas. En febrero de 1986, unos meses después de la tragedia, quedó constituida legalmente la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C.

Con el tiempo, aquel movimiento espontáneo sumó más de 200 elementos preparados y dio paso a organizaciones con estructuras, capacitación y experiencia para intervenir en diferentes tipos de desastres.

Con información de El Financiero