Policías en motocicletas refuerzan seguridad en avenidas, plazas comerciales e instituciones bancarias

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de agosto de 2026.-*_ Agentes motociclistas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal mantienen patrullajes preventivos en avenidas principales, plazas comerciales e instituciones bancarias, con el objetivo de fortalecer la seguridad de las y los usuarios que acuden a estos espacios.

El Escuadrón Motociclista de la Policía Municipal, conocido como Grupo 300’s por la nomenclatura de sus unidades, realiza recorridos constantes en zonas comerciales, cajeros automáticos y puntos donde se requiere reforzar la presencia policial.

El policía tercero Luis Alberto Díaz Valdez, jefe de grupo, explicó que también brindan acompañamiento bancario sin costo a las personas que lo soliciten, para proteger su seguridad y patrimonio durante el traslado de efectivo de una empresa, domicilio o banco.

Además, los agentes motociclistas apoyan al turno ordinario como primeros respondientes, ya que sus unidades les permiten desplazarse con mayor rapidez que una patrulla convencional e ingresar a zonas de difícil acceso vehicular, como plazas o espacios concurridos.

Actualmente, el grupo cuenta con equipo de protección especializado, como botas y casco conforme a normas oficiales, así como motocicletas Suzuki Boulevard de 800 centímetros cúbicos, adquiridas por el Gobierno Municipal para fortalecer la capacidad de respuesta y brindar un mejor servicio a las familias chihuahuenses.