Westcol presenta carros voladores en China en video de YouTube

El streamer colombiano Westcol sorprendió a sus seguidores al presentar en YouTube los primeros autos voladores comerciales de la marca ARIDGE durante su visita a China.

“Me siento en el futuro”, expresó al conocer prototipos que estarán disponibles entre 2028 y 2030.

Entre los modelos destacó el Lan Aircraft Carrier de Xpeng AeroHT, con preventa de 300 mil dólares. Los vehículos incluyen medidas de seguridad como paracaídas y estética futurista.

Westcol incluso se subió a uno de ellos y compartió fotografías emocionado.

El video de YouTube donde Westcol presenta carros voladores en China

Un emocionado Westcol mostró en video de YouTube los carros voladores en China a sus seguidores.

“Me siento en el futuro”, aseguró el streamer colombiano quien conoció algunos prototipos y modelos de autos voladores.

De acuerdo con lo revelado a Westcol, los autos voladores estarán disponibles a partir del 2028 y 2030, dependiendo del modelo.

https://youtube.com/watch?v=LSUJmEvA1UE%26autoplay%3D1%26start%3D0

Durante la grabación, Westcol expresó sus intenciones de comprar un carro volador.

En especial, el modelo The Lan Aircraft Carrier de Xpeng AeroHT cuyo precio de preventa es de 300 mil dólares.

A lo largo de su recorrido Westcol descubrió algunas medidas de seguridad que tiene los autos voladores, los cuales cuentan con paracaídas incluidos en caso de algún incidente.

“Esto es lo que se viene para el planeta Tierra”, afirmó Westcol, quien confesó que nunca imaginó ver tecnología así.

Aunque el creador de contenido se mostró dispuesto a adquirir uno de los carros voladores.

Incluso Westcol se tomó varias fotografías junto a los autos voladores de ARIDGE.

El mejor momento de la transmisión de Westcol fue cuando le permitieron subirse a uno de los vehículos.

Con el entusiasmo a tope, Westcol pidió que capturaran una imagen simulando que ya había adquirido uno de los carros.