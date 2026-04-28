Se corona el Pueblo Mágico de Creel en los Premios de Excelencias 2026

– _La distinción se efectuó en el marco del Tianguis Turístico de México que tuvo sede en Acapulco_

El Pueblo Mágico de Creel resultó ganador en la categoría Naturaleza de los Premios de Excelencias 2026, en ceremonia celebrada durante el Tianguis Turístico de México, que en esta edición tuvo como sede el puerto de Acapulco, Guerrero.

Por su importancia como puerta de entrada a las Barrancas del Cobre, este reconocimiento destaca la riqueza natural de Creel, que es uno de los principales atractivos del país, que se consolida como un destino emblemático para el turismo de naturaleza y aventura.

Entre sus principales puntos a visitar se encuentran el Valle de los Monjes, el Lago de Arareko y el Parque Barrancas, ubicado a aproximadamente 40 kilómetros, sitios que reflejan la belleza y diversidad de paisajes que distinguen a este destino.

El secretario de Turismo del Gobierno del Estado, Edibray Gómez Gallegos recibió el galardón que forma parte de los Premios de Excelencias, otorgados por el Grupo Excelencias, los cuales reconocen iniciativas destacadas en la materia, en cultura y en desarrollo sustentable en Iberoamérica y el Caribe.

Cabe recordar que, en esta edición, Chihuahua contó con diversas nominaciones que pusieron en valor la diversidad cultural de otros destinos como el Pueblo Mágico de Guachochi, que participó en las categorías Cultura y Naturaleza.

Con este resultado, el estado fortalece su posicionamiento a nivel nacional e internacional, al destacar la calidad y autenticidad de sus experiencias turísticas, así como el trabajo conjunto entre autoridades, comunidades y sector turístico.

El Tianguis Turístico de México es el evento más importante del sector en el país, donde se promueven diversos sitios, se generan alianzas estratégicas y se impulsa el desarrollo del sector en las entidades federativas.