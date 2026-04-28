Ayudará Chihuahua en investigaciones de FGR, hay avances propios: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que las investigaciones en torno al operativo para el desmantelamiento de un narco laboratorio en el municipio de Morelos siguen su curso a cargo de la Unidad Especializada que se creó para dicho asunto y que ayer lunes se dieron a conocer los primeros resultados.

Asimismo, reiteró que el Gobierno de Chihuahua seguirá coadyuvando con la investigación que inició la Fiscalía General de la República (FGR), otorgando la información necesaria, con transparencia y puntualidad para esclarecer los hechos del pasado 19 de abril, así como sus causas y sus responsables.

Lo anterior, durante la toma de protesta del nuevo consejo directivo de Coparmex Delicias, en donde refrendó su compromiso de combatir al crimen organizado: “vamos a seguir trabajando determinadamente para enfrentar este cáncer y evitar que las drogas contaminen las calles de nuestras comunidades”.

Maru Campos agregó que en la lucha por conseguir la paz se trabajará siempre en el marco de la ley u en coordinación con las instituciones dedicadas a fortalecer el estado de derecho.