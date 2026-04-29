“Podría matarnos a todos”, dice Musk sobre el futuro de la Inteligencia Artificial

El multimillonario Elon Musk advirtió este martes sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA), afirmando que, igual que podría convertirse en una herramienta beneficiosa para la humanidad, también podría convertirse en su mayor amenaza, informó The New York Times.

“Podría matarnos a todos”, indicó Musk durante su declaración en la demanda que interpuso contra el director de OpenAI, Sam Altman, y el presidente de la empresa, Greg Brockman. Asimismo, señaló que la humanidad debería evitar un escenario sombrío similar al de la película ‘Terminator’ y, en su lugar, orientarse a un futuro más optimista como el que presenta la serie de televisión ‘Star Trek’.

“No queremos un final como el de ‘Terminator’. Queremos un final como el de Gene Roddenberry, como el de ‘Star Trek’. No tanto como el de una película de James Cameron como ‘Terminator'”, afirmó el magnate.

Musk también declaró ante un tribunal federal de California que sus preocupaciones sobre la IA no son recientes. Según su testimonio, en 2015 el cofundador de Google, Larry Page, le comentó que la IA conduciría a una especie de utopía. El empresario afirmó que le preocupaba que Page estuviera minimizando los posibles riesgos de esta tecnología.

“La razón por la que existe OpenAI es porque Larry Page me llamó ‘especista””, sostuvo Musk, aludiendo a un término usado para describir a quienes priorizan a los seres humanos por encima de posibles formas de vida digitales futuras. Además, recalcó que la IA pronto “superará las capacidades humanas”. “Me preocupa muchísimo la IA. Llevo mucho tiempo preocupado por la IA”, agregó.

El pasado domingo, Elon Musk presentó una demanda contra OpenAI ante un tribunal federal de San Francisco, en la que la acusa de haber abandonado sus principios como entidad sin fines de lucro. El multimillonario solicita la salida de Altman del consejo directivo, la conversión de la empresa en una organización sin ánimo de lucro y la restitución de lo que califica como “supuestas ganancias”, estimadas en cerca de 150.000 millones de dólares.