Llama MDI a fortalecer voz del sector magisterial en Cuauhtémoc

Movimiento Democrático Institucional lleva a Cuauhtémoc agenda sindical y educativa y llama a fortalecer la representación del sector magisterial.

El Movimiento Democrático Institucional (MDI) realizó una rueda de prensa en la región de Cuauhtémoc, donde presentó su posicionamiento y una agenda de temas prioritarios para las y los trabajadores de la educación, destacando la necesidad de construir una representación sindical cercana, incluyente y con resultados.



Durante el encuentro, el movimiento —integrado por personal docente en activo, jubiladas y jubilados, así como por personal de apoyo y asistencia a la educación de la región y alrededores— se definió como una expresión plural que surge desde la base y que busca responder a las necesidades reales del sector educativo en el estado.



“En regiones como Cuauhtémoc, donde conviven distintos contextos educativos, es indispensable escuchar a la base y atender problemáticas específicas”, se señaló.

🔹 Principales temas abordados

El MDI expuso una agenda que incluye:

La necesidad de fortalecer el sistema de pensiones y garantizar condiciones dignas para el retiro, gestionando la homologación del tope salarial a 25 UMAS al igual que en el IMSS.

Las deficiencias en el servicio médico y la urgencia de mejorar la atención

La importancia de contar con procesos transparentes en asignaciones laborales

El acompañamiento jurídico a las y los trabajadores de la educación

El fortalecimiento de las negociaciones estatales

La atención a las necesidades de cada nivel educativo y de cada región

El reconocimiento del personal de apoyo y asistencia a la educación (PAAE)

🔹 Problemáticas específicas por nivel

Durante la rueda de prensa, representantes de distintos niveles educativos expusieron situaciones concretas que afectan su labor.

En el nivel de secundaria, se señaló la preocupación por prácticas discrecionales en la asignación de interinatos, donde factores como relaciones personales pueden influir en las oportunidades laborales.

En el nivel medio superior, particularmente en instituciones como los CBTA, se destacó el impacto de nuevas disposiciones como la eliminación de exámenes de admisión y la implementación de estrategias para evitar la reprobación, lo que ha incrementado la carga laboral docente.

Asimismo, se abordaron las condiciones en educación preescolar y primaria, especialmente en comunidades rurales, donde persisten retos en infraestructura, recursos y acompañamiento institucional.

En el caso de los Centros de Atención Infantil, se enfatizó la necesidad de fortalecer estos espacios, fundamentales para la atención de la primera infancia.

Por otra parte, se hizo un llamado a revisar los procesos de carrera administrativa del personal de apoyo y asistencia a la educación, al considerar que actualmente no responden a su realidad laboral.

🔹 Pensiones, salud y acompañamiento

El movimiento también puso énfasis en la situación de las y los jubilados, así como en la necesidad de revisar el sistema de pensiones para garantizar mayor equidad y certeza.

En materia de salud, se reiteró la preocupación por las deficiencias en la atención médica y la importancia de generar soluciones que respondan a las condiciones de cada región.

Asimismo, el MDI informó que ya cuenta con un equipo jurídico que brindará asesoría y acompañamiento a las y los trabajadores de la educación en temas laborales y administrativos.

🔹 Llamado a una representación cercana

El Movimiento Democrático Institucional subrayó que su objetivo es fortalecer la representación sindical sin confrontación, priorizando la unidad, la cercanía y la atención a la base.

“Este movimiento no es de discurso, es de acción. Se trata de escuchar, acompañar y dar resultados”, se expresó.

Finalmente, se reiteró el compromiso de continuar recorriendo las regiones del estado y de impulsar una agenda que responda a las necesidades reales del sector educativo.

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