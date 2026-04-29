“Casi humano”. Empresa china presenta su nuevo robot humanoide de tamaño real

La empresa china KinetixAI dio a conocer su primer robot humanoide, KAI, de tamaño y altura comparables a los de una persona. KAI está equipado con sensibilidad táctil y destreza avanzada, que imita fielmente la flexibilidad humana.

Utiliza el ‘Modelo del Mundo KAI’, de KinetixAI, que le permite tomar decisiones informadas, reconociendo objetos y adaptando sus acciones al contexto, además de reaccionar ante cambios en su entorno en lugar de simplemente seguir órdenes.

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