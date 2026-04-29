“Casi humano”. Empresa china presenta su nuevo robot humanoide de tamaño real

La empresa china KinetixAI dio a conocer su primer robot humanoide, KAI, de tamaño y altura comparables a los de una persona. KAI está equipado con sensibilidad táctil y destreza avanzada, que imita fielmente la flexibilidad humana.

New Humanoid Alert:

Shenzhen-based Kinetix AI has unveiled Kai, “the most human-like humanoid yet.” Key Features: – 173 cm (5'8"), 70 kg (154 lb), 115 whole-body DoF

– 36 DoF per hand (excuse me?!)

– Full-body tactile skin covering 80%+ of the body

– 1.7 kWh semi-solid-state… pic.twitter.com/fCLJKeqlEs — The Humanoid Hub (@TheHumanoidHub) April 27, 2026

Utiliza el ‘Modelo del Mundo KAI’, de KinetixAI, que le permite tomar decisiones informadas, reconociendo objetos y adaptando sus acciones al contexto, además de reaccionar ante cambios en su entorno en lugar de simplemente seguir órdenes.