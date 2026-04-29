Pronostican miércoles caluroso, con nublados, vientos y chubascos aislados en territorio chihuahuense

Este miércoles, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará posicionada sobre el territorio mexicano, generando ambiente caluroso a extremadamente caluroso y baja probabilidad de lluvia sobre la República Mexicana; manteniendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Aguascalientes, Zacatecas (norte y sur), Durango (noroeste, centro y sur), Sinaloa, Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México (centro y suroeste), Guanajuato (noreste y suroeste), Querétaro (centro y norte), Hidalgo (norte), Tlaxcala (sur), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y oeste).

Por otra parte, un nuevo sistema frontal se aproximará a la frontera norte de México, interaccionará con una línea seca la cual se establecerá sobre el estado de Coahuila.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Chihuahua emitió un aviso preventivo a la población, ante el pronóstico de rachas que podrían superar los 85 km/h en la entidad durante las próximas horas.

Este miércoles alcanzarán los 55 km/h en gran parte del territorio estatal, principalmente en los municipios de Ahumada, Guadalupe y Casas Grandes.

Se pronostican lluvias aisladas en Janos, que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Para el jueves se prevé viento de extrema intensidad, ya que podría registrar ráfagas superiores a los 85 km/h en Balleza y de hasta 75 km/h en el resto del estado.

Estas condiciones pueden ocasionar tolvaneras en tramos carreteros de Chihuahua a La Junta, Chihuahua a Jiménez, Jiménez a Parral y la vía corta de Chihuahua a Parral.

Además se esperan precipitaciones en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera, Chihuahua, Cuauhtémoc y localidades en la Sierra Tarahumara, mismas que estarían acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

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