Pronostican miércoles caluroso, con nublados, vientos y chubascos aislados en territorio chihuahuense

Este miércoles, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará posicionada sobre el territorio mexicano, generando ambiente caluroso a extremadamente caluroso y baja probabilidad de lluvia sobre la República Mexicana; manteniendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Aguascalientes, Zacatecas (norte y sur), Durango (noroeste, centro y sur), Sinaloa, Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México (centro y suroeste), Guanajuato (noreste y suroeste), Querétaro (centro y norte), Hidalgo (norte), Tlaxcala (sur), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y oeste).

Por otra parte, un nuevo sistema frontal se aproximará a la frontera norte de México, interaccionará con una línea seca la cual se establecerá sobre el estado de Coahuila.

🌧️En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias aisladas en el noroeste y norte de #México🇲🇽. 🤓Más información en la imagen⬇️ pic.twitter.com/uZqVjWEft9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 29, 2026

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Chihuahua emitió un aviso preventivo a la población, ante el pronóstico de rachas que podrían superar los 85 km/h en la entidad durante las próximas horas.

Este miércoles alcanzarán los 55 km/h en gran parte del territorio estatal, principalmente en los municipios de Ahumada, Guadalupe y Casas Grandes.

Se pronostican lluvias aisladas en Janos, que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Para el jueves se prevé viento de extrema intensidad, ya que podría registrar ráfagas superiores a los 85 km/h en Balleza y de hasta 75 km/h en el resto del estado.

Estas condiciones pueden ocasionar tolvaneras en tramos carreteros de Chihuahua a La Junta, Chihuahua a Jiménez, Jiménez a Parral y la vía corta de Chihuahua a Parral.

Además se esperan precipitaciones en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera, Chihuahua, Cuauhtémoc y localidades en la Sierra Tarahumara, mismas que estarían acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.