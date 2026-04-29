Cruzeiro le ganó a Boca Juniors en la Copa Libertadores y se armó la bronca

Boca jugó un partido muy caliente con Cruzeiro en el Estadio Mineirao, por la tercera fecha de la CONMEBOL Libertadores 2026 y tras el final, hubo encontronazo con empujones entre ambos planteles.

Luego del pitazo final que marcó la derrota del Xeneize, Matheus Pereira y Leandro Paredes cruzaron palabras cara a cara y el clima se fue caldeando. A ellos se sumó Ayrton Costa y empezaron a volar algunos empujones y manotazos, que provocaron un tumulto, mientras el 10 de Cruzeiro se alejaba acusado de provocar.

Por fortuna, no pasó a mayores y todo se calmó luego de unos momentos, sin tener que lamentar golpes de puño o agresiones de ninguno de ambos equipos.

Paredes habló con la transmisión oficial y minimizó lo ocurrido: “Lo del final son cosas del partido, quedan ahí, obviamente que no nos gusta, pero ya está, pasó, pensar en lo que viene”.