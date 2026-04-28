Retiran espectaculares de César Jáuregui tras su renuncia como fiscal General

Luego de que hace poco más de una semana comenzaron a aparecer espectaculares con la imagen del entonces fiscal General César Jáuregui, este día comenzaron a retirarlos.

Una fotografía que fue enviada a esta redacción, muestra un espectacular ya sin la imagen del extitular de la Fiscalía del Estado, el cual está ubicado en el boulevard Ortiz Mena.

Fue ayer a las 19:30 horas cuando Jáuregui Moreno oficializó su renuncia a la Fiscalía General del Estado, luego de la polémica generada por la presunta participación de agentes de los Estados Unidos en un operativo que desmanteló un narcolaboratorio en la región serrana de Chihuahua.

Y es que César Jáuregui estaba promocionando su imagen, debido a que compite en la búsqueda por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital.