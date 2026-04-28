Continúan trabajos de la SCOP en la mejora del Periférico de la Juventud

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informa que este martes 28 de abril se realizarán trabajos de fresado y colocación de carpeta asfáltica en el Periférico de la Juventud, a la altura del boliche Rock & Bowl hacia la avenida De la Cantera.

Las labores se llevarán a cabo en horario nocturno, de 22:00 a 05:00 horas, con cierre de carriles principales y desvío de la circulación hacia el lateral.

Se exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar la señalización vial y anticipar sus traslados.