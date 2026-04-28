Realiza gobernadora toma de compromiso de COPARMEX Delicias

Como parte de las acciones para estrechar vínculos con los sectores productivos, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, participó en la ceremonia de Toma de Compromiso del nuevo Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Ciudad Delicias.

La sesión, celebrada la tarde del 28 de abril, contó con la presencia de la gobernadora del Estado, Maru Campos, así como de autoridades locales y representantes del sector empresarial, quienes se dieron cita para formalizar el relevo en la dirigencia de dicho organismo.

Durante su intervención, Héctor Manuel Iracheta, presidente saliente del Centro Empresarial de Ciudad Delicias, reconoció la labor y el apoyo de las autoridades de seguridad presentes. Asimismo, hizo hincapié en que durante su gestión se mantuvo una colaboración activa con la SSPE, destacando la integración a la tecnología de la plataforma Centinela, herramienta con la que se reforzó la vigilancia y protección en la región.

Posteriormente, el presídium encabezado por la gobernadora Maru Campos tomó protesta al nuevo Consejo Directivo que asumirá funciones para el periodo 2026-2027, cuyos integrantes reafirmaron el compromiso de trabajar en acciones que impulsen el desarrollo y bienestar de la comunidad deliciense.

Finalmente, la gobernadora destacó las labores de COPARMEX para el desarrollo de Delicias, asimismo, señaló la importancia de Gilberto Loya en la tarea de brindar seguridad en la región, a través de operativos como Cosecha de Alto Valor, que permiten un mayor crecimiento económico y seguridad para la ciudadanía.

Al evento también asistieron el alcalde de Delicias, Jesús Valenciano; la alcaldesa de Meoqui, Miriam Soto; y el presidente nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez.

Estas actividades forman parte de la estrategia impulsada por el secretario Gilberto Loya para mantener una coordinación permanente con la iniciativa privada, sumando esfuerzos ciudadanos a las labores de inteligencia y prevención.