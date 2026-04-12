Vuelca vehículo en la curva de Cantera; hay dos lesionados y cuantiosos daños

Un conductor pierde el control de su vehículo justo en la curva de Cantera y avenida Washington, provocando una fuerte volcadura en la cual se reportan dos lesionados.

El accidente se registro justo en la curva de la muerte en el sentido de oeste a este justo antes de subir el puente que cruza con la avenida Washington en donde el vehículo Mazda 6 de color azul se impactó conta el muro.

Tras el impacto con el muro de contención, el cual derrubó quedando el vehículo sobre su toldo, lo cual generó un caos vehicular.

Cabe destacar que tanto el conductor como su acompañante resultaron ilesos, pero con cuantisos daños materiales tanto del vehículo como de construcción.

Elementos de la policía vial se encuentran en el lugar tomando nota del accidente y controlando el tráfico en la zona.