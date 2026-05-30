La Organización Mundial de la Salud revela cuán letal es el brote de ébola

La tasa de mortalidad del brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) se sitúa entre el 30 % y el 50 %, informó este viernes Anaïs Legand, del Equipo de Patógenos de Alto Riesgo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hasta el 27 de mayo, se reportaron 906 casos sospechosos y 223 muertes entre esos casos en la RDC. A fecha del 29 de mayo, la cifra de casos confirmados ascendía a 134 en ambos países, incluyendo 9 en Uganda, con 18 fallecimientos entre los casos confirmados.

Las nuevas cifras representan un incremento de 49 casos confirmados, 8 muertes confirmadas, 160 casos sospechosos y 47 muertes sospechosas desde la última actualización del 21 de mayo, indicó la OMS.