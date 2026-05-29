Vigilan 40 cadetes del Isscuu Fashion Mall

Como parte del operativo Verano Seguro que implementa la Dirección de Seguridad Pública Municipal con el objetivo de mantener la seguridad y tranquilidad de la población. Un total de 40 cadetes, entre hombres y mujeres que están por culminar la carrera policial en el Instituto Superior de Seguridad de la ciudad de Chihuahua (ISSCUU) recorren los pasillos y alrededores de la plaza comercial Fashion Mall.

Por instrucciones del comisario Julio Salas González, la plaza comercial es uno de los puntos estratégicos de vigilancia, en este operativo, hoy los visitantes podrán toparse con cadetes caminando por la zona al servicio de los ciudadanos y comerciantes.



Salas González, reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera estratégica para consolidar la reducción de delitos, reforzar la seguridad y brindar mayor tranquilidad a las familias chihuahuenses.

No obstante este operativo de Verano Seguro ha logrado la disminución de delitos principalmente en distritos policiales Diana y Villa.