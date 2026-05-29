Dan a conocer a los ganadores del Premio a la Responsabilidad Medioambiental 2026

Luego de evaluar los proyectos y trayectorias participantes del Premio a la Responsabilidad Medioambiental 2026, el Jurado Calificador, dio a conocer a los ganadores de las cuatro categorías de dicho certamen.

Los ganadores son:

En la categoría: Personas con trayectoria o acciones destacadas en el ámbito medioambiental, es el Dr. Carlos Esteban Guardiola Márquez, con el trabajo 2Grow: Agricultura Biotechnology.

En la categoría: Organizaciones de la sociedad civil que promuevan la preservación del medio ambiente, son la Mtra. María de Lourdes Pico Herrera, la Mtra. Marcia Gabriela Jaramillo Peregrina, la Mtra. Ana María De la Rosa Carpizo, la Arq. María Teresa Pérez Martínez y la Ing. María Madrigal Muñoz, de la organización: Centro de Cultura Ambiental A.C. que lleva por seudónimo: CCA

En la categoría: Empresas que implementen políticas o prácticas sustentables para reducir su impacto ambiental, son el Dr. Ali Asaff Torres, el Ing. Carlos Alberto Espinoza Carrasco, el Lic. Francisco Iván Hernández Lozano, el Mtro. Alberto Ormazabal Araya y el Dr. Francisco Javier De la Torre González, de la empresa INNOVAK.

En la categoría: Proyectos de investigación ambiental técnicamente viables que se encuentren en fase de ejecución o prototipo es el Dr. Daniel Arturo Leal Chávez con el trabajo: “Sistema de Desescarche por Gas Caliente con Aprovechamiento de Calor Residual”, bajo el seudónimo: Dr. Daniel Leal.

Cabe recordar que en la presente edición hubo una participación récord, pues se registraron 57 proyectos, con la participación de 146 personas provenientes de distintos municipios del estado.

El Jurado Calificador está integrado por:

1. M.C. Emiliano Zapata Chávez, Director de la Facultad de Ciencias Químicas de la UACH.

2. Dr. Ricardo Aarón González Aldana, Director de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la UACH.

3. Mtra. Carmen Daniela González Barriga, Académica de la UACH.

4. Dr. Alfredo Pinedo Álvarez, Director de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la UACH.

5. Dra. Silvia Lorena Montes Fonseca, Académica del Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua.

Con este paso, se fortalece la credibilidad y el rigor del proceso de selección, asegurando que las propuestas ganadoras representen las mejores prácticas, ideas e iniciativas en favor del medio ambiente en el estado de Chihuahua.

El Premio a la Responsabilidad Medioambiental 2026 busca reconocer e incentivar el compromiso de la sociedad en la construcción de un futuro más sustentable para las próximas generaciones. Los ganadores de las categorías de Personas, Organizaciones de la Sociedad Civil y Proyectos recibirán un premio de 50 mil pesos.