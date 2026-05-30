Una anaconda de aproximadamente 3 metros aparece cerca de un hotel en Brasil

Una gigantesca anaconda amarilla apareció cerca de un hotel en Porto Jofre, en Mato Grosso (Brasil). La serpiente se puede apreciar en un video que fue grabado por el fotógrafo Wender Lee, quien estimó que el animal medía entre 2,8 y 3,6 metros de largo.
Sucuri-amarela gigante aparece rastejando em frente a um hotel no Mato Grosso
Uma sucuri-amarela, também conhecida como sucuri-do-pantanal, surpreendeu hóspedes e funcionários de um hotel tradicional na região de Porto Jofre, no Mato Grosso, ao ser flagrada rastejando nas… pic.twitter.com/NxDOv5GdTj
— Portal Roma News (@RomaNewsOficial) May 29, 2026
Relató que estaba descansando, cuando vio dos halcones sobrevolando el área y fue a ver qué pasaba, encontrándose con la anaconda: “Al llegar al lugar, me topé con ella, preciosa, arrastrándose con mucha suavidad. Simplemente magnífica”