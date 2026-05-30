CARGANDO INFORMACIÓN...

Una anaconda de aproximadamente 3 metros aparece cerca de un hotel en Brasil

Una gigantesca anaconda amarilla apareció cerca de un hotel en Porto Jofre, en Mato Grosso (Brasil). La serpiente se puede apreciar en un video que fue grabado por el fotógrafo Wender Lee, quien estimó que el animal medía entre 2,8 y 3,6 metros de largo.

Relató que estaba descansando, cuando vio dos halcones sobrevolando el área y fue a ver qué pasaba, encontrándose con la anaconda: “Al llegar al lugar, me topé con ella, preciosa, arrastrándose con mucha suavidad. Simplemente magnífica”

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp