Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción aprueba acceso histórico a sanciones y nueve instrumentos de difusión

Con quórum legal de seis de los siete integrantes, se instaló formalmente la quinta sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción este viernes 29 de mayo de 2026, presidida por Gisela Analía Rodríguez Burciaga, Presidenta del Comité Estatal de Participación Ciudadana, y con la asistencia del Auditor Superior del Estado, Héctor Alberto Acosta Félix, así como de Roberto Javier Fierro Duarte, Secretario de la Función Pública; Francisco Javier Acosta Molina, Magistrado Presidente del Tribunal de Disciplina Judicial; Sergio Rafael Facio Guzmán, Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia; y Alejandro Tavares Calderón, Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Entre los puntos destacados se aprobó la propuesta presentada por la Auditoría Superior del Estado mediante oficio DAS 047-2026 para otorgar acceso sistémico y permanente al Sistema 3 de la Plataforma Digital Estatal (Servidores Públicos y Particulares Sancionados), permitiendo a las autoridades fiscalizadoras, de control e investigación —como la propia Auditoría Superior, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Disciplina Judicial y los Órganos Internos de Control— consultar información histórica de sanciones e inhabilitaciones, incluyendo aquellas no graves y ya concluidas, con un plazo de 45 días para su implementación operativa.

De igual forma, se aprobó por unanimidad la propuesta de acuerdo para dar cumplimiento a la Estrategia 2.2 del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, estableciendo nueve instrumentos de comunicación efectivos para difundir las sanciones por faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, entre los que destacan: la publicación en el boletín bimestral anti.co, un módulo estadístico en la Plataforma Digital Estatal, un observatorio de casos resueltos en micrositio, apartados de fácil acceso en los portales del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y del Tribunal Superior de Justicia, difusión en redes sociales institucionales, participación trimestral de las instituciones del Comité y una herramienta gráfica de divulgación desarrollada en coordinación con la Auditoría Superior.

La sesión concluyó tras agotar todos los puntos del orden del día, con acuerdos que fortalecen significativamente la coordinación interinstitucional, la fiscalización, la prevención y la transparencia en materia de combate a la corrupción en el estado de Chihuahua.