Realizarán hoy evento de apoyo a Maru

Este sábado a las 13 horas se llevará a cabo un evento de apoyo a la gobernadora Maru Campos, el cual es organizado por las dirigencias panistas, pero estará abierto a la ciudadanía en general.

El evento será en el Centro de Convenciones a las 13 horas, con el objetivo de mostrar apoyo a la Gobernadora, luego de las acusaciones realizadas por el Gobierno Federal y Morena.

Se tiene prevista la presencia del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero y de la dirigente estatal, Daniela Álvarez, así como senadores, diputados federales y locales, además de alcaldes, regidores y síndicos.

El evento está abierto no solamente a la militancia panista, sino a todo ciudadano que decida acudir a mostrar apoyo a la Gobernadora de Chihuahua, quien ha sido acusada por la 4T y Morena de “traición a la patria”, luego del operativo que desmanteló un narcolaboratorio en la región serrana y en la que presuntamente participaron agentes de los Estados Unidos.