Invita Morena a celebración por los dos años de triunfo de la Doctora Claudia Sheinbaum

Brighite Granados presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el estado de Chihuahua, invitó a la población en general a acudir este próximo domingo 31 de mayo a las 10 de la mañana a la plaza de la Mexicanidad de Ciudad Juárez a celebrar los dos años del triunfo de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de la República.

“Este domingo celebraremos el segundo aniversario del triunfo de la Doctora Claudia Sheimbaum, nos convocó a todas las plazas públicas en los 31 estados y en la Ciudad de México y aquí en el estado de Chihuahua, se tomó la decisión de que fuera aquí en Ciudad Juárez”. Indico la dirigente estatal.

“Estamos muy contentos con nuestra presidenta quien ha defendido la soberanía ante todo y ante todos, este gobierno emana del pueblo, la voluntad de la gente se expresa en la construcción de un México más seguro, con más justicia y dignidad para todas y todos”.

La dirigente estatal de morena expresó que los logros en materia de seguridad, educación, desarrollo económico, políticas públicas con enfoque social son evidentes; la visión de este gobierno y de la cuarta transformación es primero los pobres y esa visión ha logrado la aceptación del más del 70 por ciento de la población quienes aprueban la administración de la presidenta de la república.

La presidenta de morena afirmó que esperan la llegada de miles de ciudadanos que están contentos con la administración de la presidenta de la república, dijo que aun no se tiene una estimación de cuantas personas arribarán de otras partes del estado, pues la complejidad de la lejanía de la ciudad fronteriza limita de alguna forma los traslados para estar en la celebración.

Expresó que morena siempre estará respaldando las acciones de la presidenta de México quien representa con dignidad los principios de la cuarta transformación. Brighite Granados concluyó invitando a las y los chihuahuenses que no puedan asistir a escuchar el mensaje de la presidenta de la república el cual, también será transmitido a través de redes sociales.