Pronostican sábado caluroso y con vientos ligeros; máxima será de 34°C en la ciudad de Chihuahua

Para hoy, una línea seca en el norte de México, propiciará rachas de viento de hasta 70 km/h y posibles tolvaneras en dicha región.

En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente templado a cálido en la mayor parte de la región, siendo fresco a frío en sierras de Chihuahua y Durango.

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Zacatecas, siendo de igual intensidad y con tolvaneras en zonas de Coahuila; y viento de 20 a 30 km/h en el resto de la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Nuevo León, Durango, Aguascalientes y San Luis Potosí, y con tolvaneras en zonas de Chihuahua.