Desvío provisional en Labor de Terrazas por trabajos de pavimentación

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informó que, a partir de esta tarde, se habilitará un desvío provisional para vehículos en el acceso a Labor de Terrazas, como parte de los trabajos de pavimentación que se realizan en el sector.

Las autoridades señalaron que la medida tiene como objetivo mantener la circulación vehicular mientras avanzan las obras de mejoramiento vial, por lo que exhortaron a los conductores a utilizar la ruta alterna debidamente señalizada y a extremar precauciones al transitar por la zona.

Asimismo, se recomendó disminuir la velocidad, respetar los señalamientos preventivos y atender las indicaciones del personal que labora en el lugar, además de considerar tiempos adicionales de traslado durante el periodo de ejecución de los trabajos.

La dependencia destacó que estas acciones forman parte de un proyecto destinado a mejorar la conectividad y las condiciones de acceso para quienes utilizan diariamente esta importante vía.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad y colaborar con las medidas implementadas para garantizar la seguridad de trabajadores y automovilistas.