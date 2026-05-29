Realizan sesión del consejo de COPARMEX Juárez

Presenta avances de la Plataforma Centinela y de la operación de la torre en ciudad Juárez

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, participó en la sesión de consejo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la cual tuvo lugar la tarde de este viernes en Ciudad Juárez, con el objetivo de estrechar lazos con el sector empresarial y coordinar esfuerzos en favor de la paz en la región.

Durante la reunión, el Secretario presentó una sólida serie de resultados en materia de seguridad pública, entre los que destacó de manera prioritaria la reducción del 18 por ciento en los casos de homicidio doloso en la entidad. Asimismo, expuso detalladamente los avances del proyecto tecnológico de seguridad Centinela, el cual registra actualmente un 96.29 por ciento de progreso global.

La sesión contó con la participación del presidente nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, así como de los presidentes de los centros empresariales de Chihuahua y de Ciudad Juárez, quienes coincidieron en la importancia de conocer a fondo y respaldar activamente la Estrategia Centinela, señalando que la garantía de mejores condiciones de seguridad para la ciudadanía impacta de forma directa y positiva en el desarrollo económico y la competitividad de las comunidades.

En su participación, Gilberto Loya precisó el funcionamiento operativo del modelo de seguridad, informando que el estado cuenta ya con más de 8 mil 700 cámaras instaladas y operativas, así como con un avance superior al 97 por ciento en la colocación de Puntos de Monitoreo Inteligente (PMI). Estas herramientas permiten a las fuerzas del orden localizar e identificar de manera oportuna a objetivos prioritarios, además de generar inteligencia policial en tiempo real para optimizar los despliegues en campo.

Para concluir el encuentro, Gilberto Loya extendió una invitación formal a los integrantes del consejo empresarial para realizar una visita guiada a las instalaciones de la Torre Centinela. Esta iniciativa busca que el sector productivo conozca de manera cercana la operatividad, la tecnología de vanguardia y las arduas labores que el personal de la SSPE realiza diariamente para la construcción de entornos más seguros en todo el territorio chihuahuense.