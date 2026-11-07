En 1807 liberaron puercos en islas remotas para que sirvieran de alimento a posibles náufragos, pero su aislamiento los convirtió en una población valiosa para la ciencia 192 años después

Tras generaciones expuestos al frío, el viento y la escasez, estos animales desarrollaron características particulares.

En 1807, el capitán Abraham Bristow dejó cerdos en uno de los lugares más remotos del planeta con una finalidad práctica: que pudieran servir de alimento a futuros náufragos. 192 años después, una expedición regresó para rescatarlos y encontró una población con características extraordinarias.

¿Cómo comenzó la historia de los cerdos de Auckland?

La primera introducción documentada ocurrió en 1807, pero no fue la única. Hubo nuevos ejemplares en 1842 y durante la década de 1890.

Después, los animales quedaron prácticamente aislados en las islas Auckland, frente a las duras condiciones del extremo sur de Nueva Zelanda.

Sin establos ni alimento proporcionado por humanos, tuvieron que sobrevivir buscando raíces, larvas, vegetación y restos de animales que llegaban hasta la costa.

¿Qué características desarrollaron tras casi dos siglos de aislamiento?

El ambiente transformó a aquella población. Los cerdos terminaron siendo relativamente pequeños, estrechos y resistentes, con hocicos alargados y abundante pelo.

A diferencia de los animales seleccionados mediante la ganadería moderna, estos ejemplares desarrollaron características relacionadas con la supervivencia en un entorno frío, ventoso y con recursos limitados.

Sin embargo, aquello que los hizo resistentes también generó un problema ecológico.

¿Por qué se convirtieron en una amenaza para las islas?

Los cerdos alteraban el suelo mientras buscaban alimento y consumían raíces e invertebrados.

También podían atacar nidos, huevos y polluelos de aves marinas, especies especialmente vulnerables en un ecosistema que había evolucionado sin grandes mamíferos terrestres.

Nueva Zelanda comenzó a considerar a los cerdos y a otros animales introducidos una amenaza para la restauración del archipiélago.

Entre las especies introducidas que han afectado estos ecosistemas se encuentran:

Cerdos

Cabras

Conejos

Ganado

Gatos

El objetivo cambió radicalmente: los animales que alguna vez fueron llevados para ayudar a los seres humanos debían ser retirados para proteger el ecosistema.

¿Qué ocurrió con los cerdos en 1999?

La Rare Breeds Conservation Society identificó otro problema: si los cerdos desaparecían de las islas, también podría perderse una población con casi dos siglos de aislamiento.

En 1999, exactamente 192 años después de la primera introducción documentada, una expedición utilizó perros para localizar ejemplares en el complicado territorio de Auckland Island.

El equipo consiguió capturar 17 cerdos, incluidas varias hembras preñadas, que fueron trasladados a instalaciones de cuarentena en Invercargill.

Así comenzó una población protegida fuera de las islas.

¿Por qué estos cerdos interesaron a los científicos?

Su aislamiento había mantenido a la población alejada de muchos de los agentes infecciosos habituales de las explotaciones porcinas comerciales.

Esto no significa que fueran animales completamente libres de virus. Sin embargo, podían mantenerse bajo condiciones sanitarias controladas y ser analizados antes de utilizar sus células o tejidos.

La característica resultaba especialmente interesante para la xenotrasplantación, una rama de la investigación que estudia el uso de células, tejidos u órganos de una especie para tratar a otra.

¿Cómo se investigaron para tratar la diabetes?

Los descendientes de estos animales llegaron a estudios sobre diabetes tipo 1, específicamente mediante células de los islotes pancreáticos, encargadas de producir insulina.

En uno de los ensayos experimentales, 14 pacientes recibieron células encapsuladas procedentes de cerdos de Auckland Island.

Los animales y las preparaciones utilizadas fueron examinados frente a 26 microorganismos. Durante al menos un año de seguimiento no se detectó transmisión a los receptores de los virus porcinos analizados.

También se ha estudiado el potencial de estos animales en otras áreas de la xenotrasplantación, incluidos los órganos, aunque esas aplicaciones no deben confundirse con tratamientos clínicos establecidos.

¿Qué paradoja existe actualmente?

En Auckland Island, los cerdos continúan siendo una especie introducida que puede dañar un ecosistema vulnerable. Por ello, el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda busca erradicarlos como parte de los trabajos de restauración.

Fuera de las islas, sus descendientes pueden conservarse por su historia, características genéticas y potencial para la investigación biomédica.

La historia terminó convirtiendo una antigua reserva de comida para náufragos en una población de interés científico. Los 17 ejemplares rescatados en 1999 permitieron conservar esa línea genética lejos del lugar donde su presencia representa un problema ambiental.