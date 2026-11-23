Tras el fuerte accidente en la carretera a Juárez se reportan a cuatro personas fallecidas y 4 lesionados de gravedad que fueron trasladados a diferentes hospitales.

El accidente se registro esta tarde en el kilometro 164 en la carretera antes mencionada, se informó que los lesionados de gravedad fueron trasladados a urgencias del hospital ángeles, sierra alta y star medica.

En el lugar se llevó a cabo un gran operativo de paramédicos con la participación de más de 10 ambulancias de Cruz Roja y Ángeles Blancos, así como equipo de rescate de la Cruz Roja.

Hasta el momento se ha informado de 40 personas lesionadas con heridas menores, así como la espera de semefo para el retiro de los cuerpos 3 cuerpos al interior del camión 2 mujeres y un hombre, este último presentaba amputation de un brazo y el último cuerpo en una ambulancia en la caseta Sacramento, perdió la vida en el trayecto a atención médica.

El camión de la línea Aztecas provenía de , Zacatecas y se dirigía a Estados Unidos, la mayoría de los pasajeros son ciudadanos americanos.