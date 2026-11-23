La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que logró el rescate de una ciudadana colombiana que presuntamente era retenida contra su voluntad y obligada a prestar servicios sexuales en un inmueble de esa ciudad.

En un comunicado, la dependencia local detalló que como resultado de las investigaciones, detuvo a José Miguel “N”, de 41 años, y Tania Yenin “N”, de 40 años, por su probable participación en hechos relacionados con el delito de trata de personas.

Precisó que el pasado 20 de noviembre, la Fiscalía recibió una solicitud de intervención del Consulado General de Colombia en la Ciudad de México, en la que se informó que una connacional permanecía privada de su libertad y bajo vigilancia en un inmueble del municipio de Puebla, donde presuntamente era sometida con fines de explotación sexual.

Derivado de la denuncia, la fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación que permitió localizar y rescatar a la víctima, así como detener a las dos personas señaladas en un inmueble de la colonia Aquiles Serdán, en esa entidad.

Piden a México tomar medidas para detener la trata de personas

La víctima recibió las valoraciones correspondientes, mientras que la Fiscalía continúa con la integración de los datos de prueba para determinar la situación jurídica de los detenidos y proceder conforme a derecho.

En octubre, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe sobre la Trata de Personas de 2026 , donde urgió a México tomar medidas para detener este delito.

Según dicho informe, situó a México en la categoría 2 (países cuyos gobiernos no cumplen plenamente con los estándares mínimos de la TVPA (Ley de Protección a las Víctimas de Trata de Personas), pero que están realizando esfuerzos significativos para ajustarse a dichos estándares).

La clasificación de México dentro del Nivel 2 se fundamenta en la revisión sistemática de doce indicadores obligatorios establecidos en la legislación de Estados Unidos y armonizados con el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas (Protocolo de Palermo).